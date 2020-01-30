Украина передала список на обмен во время заседания ТКГ

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы 29 января передали новый список удерживаемых лиц, которых хочет вернуть с помощью обмена с группировками «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, передает «Украинская правда».



«Вчера список был передан на заседании Трехсторонней контактной группы», — сказал он.



По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский, сегодня в работе. «Никто темпа, который взяли по обмену — чтобы в максимально быстрые сроки все наши граждане были освобождены, — не снижает», — подчеркнул он.

23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной части Донбасса.