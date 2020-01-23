Зеленский сообщил о начале переговоров с Россией об обмене удерживаемыми

Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно неподконтрольной территории и в России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.



По его словам, есть «два трека, два списка» удерживаемых лиц.



«Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек — обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — сказал Зеленский журналистам в Иерусалиме.

Сейчас в Иерусалиме также находится президент России Владимир Путин. Лидеры разных стран приехали в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Холокоста.



Зеленский говорил, что во время визита в Израиль рассчитывает встретиться с Путиным, чтобы обсудить дальнейший обмен удерживаемыми лицами.



Ранее президент Украины сообщил, что не пойдет на Всемирный форум Холокоста в Иерусалиме. На этом мероприятии выступит Путин.