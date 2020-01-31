СМИ: У Зеленского уже около двух недель лежит информация о «прослушке Гончарука»

На следующее утро после появления записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука с представителями экономического блока правительства и руководством Нацбанка президент Владимир Зеленский получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Зеркало недели».



Кроме этого, пишет издание, в тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.



Также «Зеркалу недели» известно от источников в обоих силовых ведомствах, что окончательных выводов не было сделано, но в одном совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов.



Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.



В тоже время генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что результатов расследования нет и анонсировал борьбу с частными спецслужбами, занимающимися несанкционированной «прослушкой».



«Это — действительно вопрос национальной безопасности, потому что если прослушивают главу правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой повлечет серьезную проблему для страны. По сути это означает возможность прослушивать кого угодно, в том числе и главу государства», — сказал он.

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Алексея Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Во время разговора стороны обсуждали курс доллара в Украине, недостачу в госбюджете, «индекс Оливье» и другие экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Также на записи слышно, как глава Кабмина говорит о том, что он плохо разбирается в экономике.



Гончарук подал президенту заявление об отставке.

СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка.