Гончарук написал заявление об отставке с поста премьер-министра

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.



В Офисе президента отметили, что Зеленский уже получил заявление Гончарука об отставке и рассмотрит его.



По словам премьера, он написал заявление с целью нивелирования каких-либо спекуляций на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства.



«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда — не уважаем президента, который является нашим политическим лидером», — пояснил Гончарук.



По его словам, многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно создать такую видимость, но это не правда.



В своем посте Гончарук также перечислил достижения, которые удалось достичь его команде за 4 месяцы, подчеркнув, что главный вызов для них — окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе.



«К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени», — добавил он.





15 января в сети были опубликованы записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка. На аудио слышно, как голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



Глава провластной парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что голоса на аудио действительно принадлежат Гончаруку и другим представителям власти, однако записи были сфабрикованы «склейкой» фраз из разговора, который длился три часа.