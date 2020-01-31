СБУ засекретила расследование о прослушке на совещании Гончарука

Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.



Дело расследуется по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).



Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфиденциальности.



В частности, СБУ не ответила, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен Гончарук.

Ранее Гончарук подал президенту заявление об отставке после того, как в сеть попала запись его разговора с первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. На одной из записей Гончарук говорит, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что голоса на опубликованных аудио действительно принадлежат Гончаруку и другим представителям власти, однако подчеркнул, что записи были сфабрикованы «склейкой» фраз из разговора, который длился три часа.



Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, членов правительства и представителей Национального банка Украины