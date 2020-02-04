Гиркин не признает обвинения по делу о сбитом на Донбассе «Боинге»

Лидер группировки «Новороссия» Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает российский «Интерфакс».



«Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне», — заявил он.



Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: «Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.



Судебное слушание назначено на 9 марта.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.