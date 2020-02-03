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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым в деле МН17

03 февраля 2020, 15:30

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым в деле МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС рассказала адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Одного из этих обвиняемых — Олега Пулатова — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского, добавила Кутьина.

На прошлой неделе стало известно, что из подозреваемых в деле МН17 выразил желании участвовать в судебном процессе.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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