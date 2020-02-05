В Украине задолжали шахтерам 922 миллиона гривен

По состояние на 1 января 2020 года задолженность перед работниками государственных шахт составляла 922 миллиона гривен. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания с правительством во вторник вечером, передает пресс-служба главы государства.



Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли.



«Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт», — сказал президент.

Накануне Кабмин выделил 169 миллионов гривен на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами.



На нескольких государственных угольных предприятиях Донбасса шахтеры устроили протесты, требуя погасить долги по зарплате.