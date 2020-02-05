Служба безопасности проводит обыски на телеканале «1+1». Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», бывший журналист телеканала Александр Дубинский. Журналист Владимир Тимофейчук ведет стрим с места события.



Следственные действия проходят в редакции программы «Гроши» по адресу Куреневская, 18 в Киеве.



Обыски связаны с расследованием о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука во время встречи с руководством Нацбанка и Министерства финансов. В деле фигурирует журналист «1+1» Евгений Куксин.



Разрешение на обыск дал Шевченковский суд Киева, в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса.



Правоохранители изъяли несколько системных блоков.



По информации источников ZN.UA, ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов.





Медиагруппа «1+1 media» обвинила СБУ в давлении «на независимые СМИ».



«Обращаемся к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Гроши". Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности», — говорится в заявлении медиагруппы.



В спецслужбе же заявляют, что обыски проводятся в отношении конкретных лиц, на местах возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем. В ведомстве также отрицают факт вмешательства в работу телеканала.



«Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств», — говорится в сообщении.

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Алексея Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Во время разговора стороны обсуждали курс доллара в Украине, недостачу в госбюджете, «индекс Оливье» и другие экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Также на записи слышно, как глава Кабмина говорит о том, что он плохо разбирается в экономике.



СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка.