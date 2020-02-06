По месту жительства трех журналистов «1+1» прошли обыски

По местам жительства троих журналистов программы «Секретные материалы» на телеканале «1+1» вечером 5 февраля прошли обыски. Об этом сообщает ТСН.



Руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко рассказал, что с обысками пришли к Денису Данько, Евгению Куксину и Александру Низовцеву, рабочие места которых осматривали, согласно постановлению СБУ.



«Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1+1 давно», — отметил Шиленко.



На рабочих местах журналистов в редакции программы пытались найти спецсредства прослушивание, с помощью которых якобы прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. СБУ изъяла два компьютера — Данька и Куксина.



«Также пытались изъять монтажные комплексы, но постановление этого не предусматривает», — заявил Шеленко.



Вчера СБУ провела обыски на телеканале «1+1». Разрешение на обыск дал Шевченковский суд Киева, в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса.

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Алексея Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Во время разговора стороны обсуждали курс доллара в Украине, недостачу в госбюджете, «индекс Оливье» и другие экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Также на записи слышно, как глава Кабмина говорит о том, что он плохо разбирается в экономике.



СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка.