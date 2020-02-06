Запущено мобильное приложение «Дія». Зеленский обещает «страну в смартфоне»

В Украине начало работу мобильное приложение «Дія», с помощью которого можно будет получить государственные услуги онлайн. В презентации приложения приняли участие президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.



«Во время президентской кампании я говорил, что мечтаю о стране в смартфоне», — отметил Зеленский.



С сегодняшнего дня приложение «Дія» доступно в Google Play и в App Store.



На перовом этапе в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Документы «подтягиваются» автоматически после авторизации через Bank ID. Полиция может проверить цифровое водительское с помощю QR-кода и номером в базе. Электронные версии документов также уже разрешили использовать при посадке на поезд или самолет (внутренние рейсы).



Далее создатели обещают добавить в приложение полис страхования автомобиля, паспорт и загранпаспорт гражданина, студенческий билет и другие документы. С полным планом можно ознакомится здесь.



Также с марта украинские мобильные операторы не будут взымать плату за интернет-трафик, который используется для работы приложения. Для этого у абонента должна быть хотя бы одна гривна на счету.





Создание приложения курировало министерство цифровой трансформации. Средства на разработку «Дії» выделили международные доноры.