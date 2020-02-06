Горняки «Капитальной» поднялись на поверхность, еще 2 шахты продолжают забастовку

На госпредприятии «Первомайскуголь» и шахте «Южнодонбасская» продолжаются забастовки в связи с невыплатой долгов по заработной плате. Об этом сообщил народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



По его информации, на ГП «Первомайскуголь» (Луганская область) вторые сутки длится голодовка, в которой участвуют 15 человек. Шахтеры, их жены и члены профсоюза требуют погасить долг по зарплате, формирующийся с июня 2019 года.



В Угледаре Донецкой области горняки шахты «Южнодонбасская» № 1 требуют выплатить долг по зарплатам и не допустить обесточивание шахты из-за долгов за электроэнергию.



После двух дней протеста под землей на поверхность поднялись горняки шахты «Капитальная» в Мирнограде на Донетчине, так как на счета постепенно начали поступать средства.

По состояние на 1 января 2020 года задолженность перед работниками государственных шахт составляла 922 миллиона гривен. Накануне Кабмин выделил 169 миллионов гривен на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами.