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СМИ: Американцы «заморозили» продажу оружия Украине, несмотря на оплату

07 февраля 2020, 16:47

СМИ: Американцы «заморозили» продажу оружия Украине, несмотря на оплату

Американская сторона несколько месяцев удерживает продажу оружия и боеприпасов Украине, несмотря на оплату Киевом 30 млн долларов. После долгих ожиданий и авансов Киев хочет вернуть свои деньги, пишет BuzzFeed News.

Как выяснили журналисты, администрация Дональда Трампа отказывает в одобрении по крайней мере шести коммерческих заказов на поставки оружия и боеприпасов от американских компаний в Украину на общую сумму около 30 миллионов долларов. Об этом рассказали три украинских чиновника и бывший высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

«Все четыре чиновника заявили, что пять ожидаемых продаж от американских компаний были отложены примерно на год, а одна из продаж была приостановлена ​​на срок более года», — пишет издание.

Чиновники отметили, что не получили никаких ответов от администрации Трампа о том, почему сделки не получили одобрения.

«Возможно, украинцам было бы разумно искать другие источники», из которых можно было бы купить оружие и боеприпасы, сказал американский чиновник, который сказал, что он расспрашивал высокопоставленных чиновников Белого дома и Госдепартамента по этому вопросу. Он сказал, что получил только загадочный ответ от обоих, что продажи все еще «оцениваются», несмотря на то, что украинцы уже вкладывают в них деньги.

Данный вопрос отказались комментировать Посольство США в Киеве и госконцерн «Укроборонпром», а Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запросы о комментариях.

По мнению двух украинских чиновников, с которыми говорил BuzzFeed, задержка может быть связана с намерениями Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию «Мотор Сич», которую США пытались заблокировать.

Обычно прямые коммерческие продажи в США, лицензированные Госдепом, проводятся в течение одного-двух месяце, отмечает издание. Однако поставки Украине, которая оплатила заказ, «заморожена» уже несколько месяцев. Речь идет об оружии, пулеметах, снайперских винтовках, пистолетах, приборах ночного видения и другое оборудование, необходимое для противостояния боевикам и россиянам на Донбассе.

Президент США Дональд Трамп «заморозил» предоставление военной помощи Украине на сумму 390 млн долларов после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Во время разговора стороны поднимали тему уголовного преследования в отношении сына главного соперника Трампа на будущих выборах Джо Байдена Хантера и нефтегазовой фирмы Burisma. Тогда The Washington Post писала, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы возобновить уголовное производство, в котором фигурировал Хантер Байден. В связи с этим в США была начата процедура импичмента Трампа по факту злоупотребления властью. 3 февраля Сенат США признал Трампа невиновным: 52 сенатора проголосовали в поддержку президента США против 48-ми сенаторов, считавших его виновным.

 

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