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Кабмин выделил еще 163 миллиона на зарплаты шахтерам

10 февраля 2020, 20:40

Кабмин выделил еще 163 миллиона на зарплаты шахтерам

Кабинет министров выделил еще 163 миллиона гривен для погашения задолженности по заработной плате работникам шахт за декабрь 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, будет погашена задолженность перед работниками предприятий «Шахта им. М.С.Сургая»; «Ш/у «Южнодонбасское № 1»; «Мирноградуголь»; «Селидовуголь»; «Торецкуголь»; «Первомайскуголь»; «Лисичанскуголь»; «Львовуголь»; «Волыньуголь».

Гончарук также напомнил, что 5 февраля правительство направило еще 163 млн гривен на погашение задолженности перед работниками указанных шахт.

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