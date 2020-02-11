Зеленский и Меркель обсудили предпосылки для следующего саммита в «нормандской формате»

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в «нормандской формате» 9 декабря 2019 в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Отмечается, что Меркель выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня.



В разговоре стороны также обсудили вопросы определения трех новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.



Зеленский также отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории.



Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что конфликт на Донбассе может остановить только политическая воля России, а не разведение сил в отдельных точках вдоль линии соприкосновения.



В украинским и российском МИДах сомневаются в том, что следующий «нормандский саммит» состоится в апреле.