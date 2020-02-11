В российском МИД также сомневаются в проведении «нормандского» саммита в апреле

Замглавы МИД России Андрей Руденко сомневается в том, что следующая встреча лидеров «нормандского формата» состоится в апреле, так как не выполнены договоренности парижского саммита. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».



Он заявил, что во время переговоров Париже 9 декабря «нормандская четверка» договорилась до следующей встречи в апреле провести разведение на трех новых участках, открыть новые КПВВ, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера» и согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.



«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — сказал Руденко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сомневается, что встреча «нормандской четверки» может состояться в апреле. По его словам, для встречи в апреле нет никакой подготовки.



Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в апреле.