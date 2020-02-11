Загороднюк: Войну на Донбассе остановит воля РФ, а не разведение

Вооруженный конфликт на Донбассе может остановить только политическая воля России, а не разведение сил в отдельных точках вдоль линии соприкосновения. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.



«Вопрос только в том, что отдельные точки, они, вообще-то, конечно, войну не остановят. Войну может остановить только политическое желание агрессора ее остановить и выполнить Минские соглашения и уйти из нашей страны», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 10 февраля.



Министр отметил, что разведение сил и средств необходимо с гуманитарной точки зрения, для чего лидеры «нормандского формата» на парижском саммите в декабре сошлись на необходимости в новых точках для разведения.

На данный момент Трехсторонняя контактная группа не согласовала три новых участка для разведения, которое является одним из условий следующей встречи лидеров «нормандского формата».



В украинским и российском МИДах сомневаются в том, что следующий «нормандский саммит» состоится в апреле.



В 2019 году состоялось разведение на трех пилотных участках: вблизи Станицы Луганской, Петровского и Золотого.



Как заявлял ранее министр обороны Загороднюк, Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта.