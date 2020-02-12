«ДНР» снова ограничила движение транспорта по трассам из-за снегопада

На подконтрольной группировке «ДНР» территории сегодня было ограничено движение транспорта на ряде автодорог из-за снегопада. Об этом сообщает «министерство транспорта ДНР».



До особого распоряжения ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования:



• Т-05-07 «Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП Успенка»;

• Т-05-08 «Донецк — Новоазовск — Седово».



Также до особого распоряжения ограничено движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования:



• С051716 От /Т-05-17/ — Терновое Петровское;

• Т-05-22 От /Н-21/ — подъезд к Саур-Могиле;

• С051730 От /Н-21/ — Мануйловка — Дмитровка.



«Минтранспорта ДНР» рекомендует местным жителям воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

На прошлой неделе «ДНР» также ограничивала движение по трассам из-за сильного снегопада. Расчищать снег вышла только половина техники, «министру транспорта ДНР» объявили выговор.