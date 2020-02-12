Украина в ТКГ передала список захваченных боевиками предприятий

Представители Украины в подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы подали перечень предприятий, захваченных боевиками. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.



«Подан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества», — сообщила она.



Во время сегодняшнего заседания ТКГ в Минске украинская сторона также передала уточненный список удерживаемых лиц для обмена.

В марте 2017 года боевики «ДНР/ЛНР» «национализировали» все предприятия и объекты промышленности в подконтрольных им районах Донбасса как ответ на «экономическую блокаду», инициированную ветеранами АТО. На данный момент все крупнейшие промышленные предприятия находятся под управлением южноосетинской компании «Внешторгсервис», которую связывают с украинским беглым бизнесменом Сергеем Курченко.