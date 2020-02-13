Суд продлил меру пресечения экс-заместителя главы МинВОТ Грымчаку

Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный домашний арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Подозреваемому продлили срок действия обязанностей на два месяца, то есть до 13 апреля 2020 года включительно.



14 августа 2019 года СБУ заявила о задержании Грымчака по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Его поместили в Черниговское СИЗО.



16 августа суд в Чернигове решил взять под стражу Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог 6 млн гривен.