Бывшего замминистра Грымчака отправили под домашний арест

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи и помещен под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.
Таким образом, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты Грымчака о смене меры пресечения.
Юрий Грымчак вместе со своим шурином Игорем Овдиенко были задержаны 14 августа 2019 года. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
По информации правоохранителей, тогдашний заместитель министра Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.
Впоследствии Генпрокуратура переквалифицировала подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием.