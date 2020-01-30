Бывшего замминистра Грымчака отправили под домашний арест

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи и помещен под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.









Таким образом, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты Грымчака о смене меры пресечения.

Юрий Грымчак вместе со своим шурином Игорем Овдиенко были задержаны 14 августа 2019 года. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.



По информации правоохранителей, тогдашний заместитель министра Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.



Впоследствии Генпрокуратура переквалифицировала подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием.