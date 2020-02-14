Ермак назвал ложью расследование «Схем» о поездке Зеленского в Оман

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал ложью расследование программы «Схемы: коррупция в деталях», о поездке президента Владимира Зеленского в Оман.



«Можно ли назвать сюжет "Схем" таким, который подкреплен фактами и является объективным? Увы но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?» — написал Ермак в Facebook.



Он заверил, что в Офисе президента стремятся к диалогу и готовы комментировать факты. Однако, по словам Ермака, основная проблема сюжета «Схем» в том, что «комментировать там нечего».



«Это все — ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком-то, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку. Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет», — подчеркнул руководитель ОП.

В своем расследовании «Схемы» со ссылкой на источники сообщают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат в Омане, когда там находился Владимир Зеленский. По данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.