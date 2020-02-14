«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»

Размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке территории будет составлять 6065 рублей (2230 гривен по актуальному курсу). Соответствующий «закон» сегодня принял «народный совет ДНР», передает сепаратистский ресурс ДАН.



До этого размер минимальной зарплаты территории под контролем «ДНР» закреплен не был.



С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке «ЛНР» территории был установлена в размере 6064 рублей.



Минимальная зарплата на свободной территории Украины выше — с 1 января она составляет 4723 гривны.