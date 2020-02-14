Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»

14 февраля 2020, 11:42

«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»

Размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке территории будет составлять 6065 рублей (2230 гривен по актуальному курсу). Соответствующий «закон» сегодня принял «народный совет ДНР», передает сепаратистский ресурс ДАН.

До этого размер минимальной зарплаты территории под контролем «ДНР» закреплен не был.

С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке «ЛНР» территории был установлена в размере 6064 рублей.

Минимальная зарплата на свободной территории Украины выше — с 1 января она составляет 4723 гривны.

Еще по теме

Организации
ДНР
Места
Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:22
Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гаагского трибунала
11:42
«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»
09:00
В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком
23:04
Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
15:07
«ДНР» сократит количество техникумов
10:45
Пенсионер получил ранения в результате обстрела Березовского
09:59
Пушилин не хочет «особый статус» Донбасса в Конституции России
09:21
В Донецке без тепла остались более 120 многоквартирных домов, школы, детсады и больница
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:22
С начала года боевики 146 раз отказали ОБСЕ в пропуске
18:55
Украина в ТКГ передала список захваченных боевиками предприятий
11:34
Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено из-за снега
10:05
В Донецке сообщили о «минировании» памятника Артему
08:41
«ДНР» снова ограничила движение транспорта по трассам из-за снегопада
все новости
12:22
Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гаагского трибунала
11:42
«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»
10:57
В Кремле опровергли встречу Зеленского с Патрушевым в Омане
10:06
Под Донецком идут бои
09:54
Ермак назвал ложью расследование «Схем» о поездке Зеленского в Оман
09:17
На Донетчине на карантин закрыто 192 школы
09:00
В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком
08:05
Штаб ООС: Боевики 6 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе, без потерь
23:04
Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:43
Волынец: Две шахты на Донбассе обесточены, есть угроза затопления
22:21
Суд продлил меру пресечения экс-заместителя главы МинВОТ Грымчаку
22:01
Украина в ОБСЕ: Россия запрещает наблюдателям на границе применять бинокли
21:32
СМИ: В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский
20:42
Российская полиция отпустила боевика «Черного Ленина». Временно
19:34
СБУ сообщила о подозрениях главарям группировки «Сомали» из-за обстрела Авдеевки в 2015 году
все новости
ВИДЕО
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция