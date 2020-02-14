Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гааги

Сведения о принудительной паспортизации жителей неподконтрольной Украине части Донбасса будут приобщены к искам для Международного уголовного суда. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



По информации Офиса, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже выдано 300 тысячи и 200 тысяч соответственно «паспортов» группировок «ДНР/ЛНР». Отметим, что 11 февраля «ДНР» заявила о выдаче 415 тысячи своих «паспортов».



Наличие такого «паспорта» является обязательным условием для работы в органах оккупационных «администраций», добавили в прокуратуре.



«Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, является грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года», — говорится в сообщении.



Факты о принудительной паспортизации будут приобщены к досудебному производству в рамках расследования нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).