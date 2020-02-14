«ДНР» приговорила дончанина за якобы работу на СБУ

Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам заключения по обвинению в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры» формирования.



Имя осужденного в группировке не называют. Отмечается, что мужчина занимался частными перевозками через линию соприкосновения.



Боевики утверждают, что дончанин выполнял задания СБУ с июня 2016 года, «осуществлял террористическую деятельность» по октябрь 2018-го. Какие именно задачи якобы выполнял мужчина в группировке не уточняют.



Незаконное решение вынес подконтрольный группировке Буденовский межрайонный суд Донецка. Мужчина проведет наказание в исправительной колонии общего режима.

