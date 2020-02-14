В США раскритиковали «мюнхенский план» по завершению войны на Донбассе из-за повторения тезисов Кремля

Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором раскритиковали предложения по урегулированию конфликта в Украине, обнародованные на Мюнхенской конференции по безопасности.



«Большинство из 12 рекомендаций, если они будут добросовестно выполняться всеми сторонами, носят конструктивный характер и могут служить мерами укрепления доверия и облегчат трудности и страдания, которые испытывает население на оккупированном Донбассе или вблизи него. Но некоторые из них проблематичны, две, в частности, повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Atlantic Council.



По словам заявителей, документ о «12 шагах» описывает разрешение проблемы в «дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать».



Это заявление подписали, в частности, Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александр Вершбоу.

Сегодня группа экспертов из разных стран выступила с совместным заявлением о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе». Документ был распространен на Мюнхенской конференции по безопасности.