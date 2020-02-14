Глава МИД ФРГ: В Мюнхене попытаются подготовить базу для нового саммита «нормандской четверки»

Представители «нормандской четверки» попытаются в Мюнхене создать базу для нового саммита. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс-Украина».



«Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине», — сказал Маас.

Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в апреле.