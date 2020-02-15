«Стоит бороться вместе». Помпео рассказал, как раненый украинский военный подарил ему свой шеврон

Государственный секретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о впечатлениях от недавнего посещения военного госпиталя в Киеве. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса» из Мюнхена.



«Буквально 15 дней тому назад я был в Киеве. Посетил госпиталь, где проходят лечение украинские военнослужащие, получившие ранения в результате российской агрессии. Там был один был молодой храбрый боец», — отметил Помпео.



Он добавил, что они общались несколько минут. Переводчик сказал ему, что этот военный — капитан, а Помпео тоже был капитаном в армии США.



«Я уже собирался уйти и вдруг он взял свою форму и оторвал нашивку своей части и подарил мне как сувенир. Это напомнило, что ради суверенитета стоит бороться — и бороться вместе», — резюмировал госсекретарь США.



Во время выступления он отметил, что некоторые страны не уважают суверенитет и территориальную целостность других государств. «Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии», — сказал Помпео.

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом вечером 30 января. На следующий день он встретился с президентом Владимиром Зеленским.