Общей встречи «нормандской четверки» на уровне МИД в Мюнхене не будет

Совместной встречи глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене не будет. Об этом заявил глава министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности Пристайко пояснил, что СМИ неправильно поняли слова его немецкого коллеги Хайко Мааса.



«Он имел в виду, что состоятся встречи. Он встретился со мной, он встречается с Лавровым, он встретится с французским коллегой. Наши СМИ, к сожалению, поняли, что это общая встреча всех четырех. Нет, "нормандской встречи" министров не будет», — сказал глава МИД Украины.



Пристайко отметил, что эти двухсторонние встречи проходят для подготовки «нормандского» саммита глав четырех государств в Берлине. Он допустил, что саммит может состояться не в апреле, а позже. Глава МИД Украины добавил, что в такой во встрече такого уровня важен результат.