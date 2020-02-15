Зеленский: Огонь на Донбассе не прекратился, но диалог мы будем вести с мирным населением

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что несмотря на договоренности в нормандском формате, на Донбассе продолжаются обстрелы. Об этом он заявил, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Полную тишину пока что так и не удалось обеспечить. За два последних месяца зафиксированы более 400 обстрелов, вследствие которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные. Нужны действенные методы, после которых огонь прекратится не на словах, а в реальной жизни», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине на международных переговорах навязывают идею о том, что огонь прекратится после того, как правительство начнет прямые переговоры с так называемой «местной властью» неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины.

«Мы готовы к мирному диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто непризнан с точки зрения международного права, а значит не может представлять местное население», - заявил президент.

Он также сообщил о создании в Украине Национальной платформы, цель которой – достижение мира на Донбассе. По словам Зеленского, участники этой платформы – переселенцы из Донецка и Луганска должны участвовать в переговорах на минской площадке.

В Киеве советник секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.