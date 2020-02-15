В «Слуге народа» скоро расскажут, кто и как будет заниматься реинтеграцией Донбасса

Советник Секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Иван Толкачев, представившийся членом «команды Сивохо», заявил, что презентация новой структуры состоится 19 февраля этого года: «Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа».

Толкачев добавил, что она должна будет «объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы».

На вопрос журналистов, создана ли данная платформа в рамках СНБО, Сивохо ответил, что это будет абсолютно новая структура.