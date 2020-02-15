Зеленский: Меморандумы нас не защищают

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в силу международных документов, которые обязуют другие страны выполнять обязательства перед другими. Выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сказал, что «защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО».



«Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам – нельзя верить в любые документы. Никто ничего вам не гарантирует, хотя мы говорим о международном праве. Это мы, украинцы, говорим на своем примере. 21 столетие – право сильного. Где мы с вами?», - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.



Отвечая на вопрос журналистки, президент высказал уверенность в том, что Донбасс вернется полностью под суверенитет Украины, но для этого нужно, чтобы «Россия захотела отдать нам нашу землю».