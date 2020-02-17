На Донетчине горняки приковали себя к канистрам с бензином - требуют выплатить зарплату

В Покровске (Донецкая область) работники шахты «Краснолиманская» второй день бастуют у здания городской администрации.

Фото: 06239.com.ua

Сотрудники угольного предприятия требуют погасить перед ними задолженность по зарплате. Шахтеры требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года. Несколько человек надели себе на руки цепи, пристегнутые к канистрам с бензином.

Фото: pokrovsk.news

На площади Шибанкова также разбили палатки ветераны АТО, которые решили поддержать протестующих горняков.

13 февраля рабочие первой смены шахты «Краснолиманская» отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы.



В Донецкой области пять угольных предприятий сегодня задолжали своим работникам около полумиллиарда гривен – такими данными располагают в Донецкой облгосадминистрации. Всего, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, все угольные предприятия Украины к февралю 2020 года накопили долг по зарплатам примерно 1,5 миллиарда гривен.