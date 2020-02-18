Штаб ООС назвал потери в результате боя на Луганщине

Начавшийся во вторник утром бой в Луганской области закончился, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Уточняется, что в результате боестолкновения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный один украинский военный погиб, еще четверо получили легкие ранения.
По данным украинской стороны, у боевиков один погибший и пять тяжелораненых. «Противник запросил режим тишины», — отметили там.
Также в штабе заверили, что украинские военные не потеряли свои позиции.
«В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется», — добавили в штабе.
Сегодня утром штаб ООС сообщил о попытке прорыва боевиков в Луганской области. Между сторонами произошел бой.
В сети появились видео боевых действий на Луганщине сегодня утром.