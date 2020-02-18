Штаб: Боевики пошли в наступление на Луганщине, есть потери

Обновлено. Бой окончен, в штабе ООС сообщили об одном погибшем и четырех раненых украинских военных.



Сегодня боевики пошли в атаку, пытаясь пересечь линию соприкосновения в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Сегодня утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный», — отмечается в сообщении.



В штабе добавили, что сейчас продолжается бой. В результате вражеских обстрелов украинские военные понесли потери.



«Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения», — подчеркнули в ООС.



В штабе добавили, что украинские военные дают боевикам «адекватный ответ», потери противника уточняются.