Глава ГБР выступила за отмену закона об амнистии участников Майдана

Врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года. Об этом она сказала в интервью LB.ua.



По словам Венедиктовой, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.



«Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить» — отмечает она.



Венедиктова добавила, что был разработан законопроект о заочном осуждении и выразила надежду, что депутаты Верховной Рады его поддержат. «Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше [по делам Майдана] невозможно», — подчеркнула она.

21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования участников массовых акций Евромайдана.



20 ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции по делам Майдана. Материалы уголовных производств перешли частично в Госбюро расследований.