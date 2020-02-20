У OLL.TV произошел сбой во время показа матча «Шахтера»

Обновлено. В 20:30 трансляция матча на OLL.TV возобновилась.



У сервиса интернет-телевидения OLL.TV произошел сбой во время трансляции первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Бенфика». По состоянию на 20:20 просмотр матча, который начался в 19:55, невозможен.



С проблемами в работе сервиса корреспондент «НД» столкнулся около 19:30. Также о неполадках пишут пользователи на странице сервиса в Facebook.



в 19:31 OLL.TV опубликовал пост, в котором рекомендовал пользователям выйти из своего аккаунта и зайти снова, а также очистить кэш. Однако это не помогло.

Матч транслирует телеканал «Футбол 1».

Сервис OLL.TV является эксклюзивным интернет-транслятором телеканалов «Футбол 1/2/3». И OLL.TV, и «Футболы» входят в «Медиа группу Украина» Рината Ахметова.