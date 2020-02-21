Суд разрешил силой привести Порошенко на допрос. Его адвокат обещает жаловаться

Государственное бюро расследований силой привести на допрос пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, так как он не является на допросы. Как заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua, для этого ГБР готовит соответствюущие документы.



«По двум эпизодам - превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по поводу (силового привода - ред.), они перенаправлены в Генпрокуратуру. Мы будем согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода», - сказала она.



По данным народного депутата Александра Дубинского, Печерский суд Киева разрешил силой привести Порошенко на допрос 27 февраля и 6 марта.

Венедиктова добавила, что ведомство движется «в пределах процессуального законодательства».



Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал это решение «тайным». По словам адвоката, суд не сообщил его подзащитному о своем заседание, как этого требует закон.



«То есть постановление является очевидно неправосудным», - отметил Головань в Facebook.



Адвокат считает, что такое решение должен принять не Печерский суд, а Шевченковский.



Он отметил, что Петр Порошенко планирует поездку за границу 25 февраля, а решение суда, по его мнению, демонстрирует наличие негласной слежки за Порошенко.



«Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также представим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности», - написал Головань.

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.



В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко - о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.



21 января руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил журналистам, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве от 12 ноября 2019 года. Так как он не явился без уважительной причины, следователями готовятся материалы для исполнения принудительного привода пятого президента, сказал Корецкий.



Последний раз Порошенко приходил на допрос в ГБР 24 января 2020 года.