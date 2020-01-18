Порошенко вызвали на допрос по делу о госизмене и Минских соглашениях

Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос Петру Порошенко. Пятого президента Украины хотят допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки Минских соглашений от 2015 года.



Порошенко должен явиться к 10:30 на допрос во вторник 21 января и к 11:00 в пятницу 24 января.



В ГБР отметили, если Порошенко не явится без уважительных причин, к нему могут применить привод.



Ранее сообщалось, в каких производствах ГБР фигурирует Петр Порошенко. Государственное бюро расследований ведет 12 уголовных производств, где в качестве свидетеля фигурирует пятый президент Украины.

Документ был согласован в феврале 2015 года на саммите в Минске главами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ. Также в документе стоят подписи глав группировок «Л-ДНР».



Последовательность выполнения ключевых пунктов «Минска» вызывает разногласия среди участников переговорного процесса. На данный момент консенсус не найден, в том числе, из-за отсутствия режима «тишины» на Донбассе.



В декабре 2019 года представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Киев подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года. В МИД России выразили удивление в связи с таким намерением украинской стороны.