Гончарук рассказал о необходимости «торговать оружием и наркотиками» для покупки квартиры в кредит

Премьер-министр Алексей Гончарук констатировал, что молодым семьям в Украине практически невозможно взять жилье в ипотечный кредит.



«Если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступный, потому что высокий. Наверное, наркотиками нужно торговать или оружием, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала, это невозможно», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



Гончарук подчеркнул, что одна из главных задач правительства в этом году — добиться ставки ипотечного кредитования на уровне 10% максимум.