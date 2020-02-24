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Дело MH17: Нидерландские следователи заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты

24 февраля 2020, 15:51

Дело MH17: Нидерландские следователи заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты

У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты в малайзийский «Боинг» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил нидерландский следователь, глава JIT Фред Вестербеке для американского общественно-политического телешоу «60 минут» на канале CBS.

На вопрос о том, есть ли у следствия «очевидцы запуска ракеты», Вестербеке ответил «да».

«Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — сказал следователь.

Он также заявил, что нет сомнений в том, что ракетная система «БУК», с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Руководитель JIT подчеркнул, что Россия никак не помогла следствию: не предоставила запрошенные данные и не признала добровольно свое участие в этой трагедии.

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс «Амстердам — Куала-Лумпур». Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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