Шмыгаль: На разработку концепции трансформации угольных регионов уйдет до 6 месяцев

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На разработку концепции трансформации угольных регионов уйдет до 6 месяцев

26 февраля 2020, 10:05

На разработку концепции трансформации угольных регионов уйдет до 6 месяцев

Работу над концепцией трансформации угольных регионов планируют начать в ближайшие два месяца, однако разработка всего документа займет до шести месяцев. Об этом в эфире «Украина 24» сообщил вице-премьер и глава министерства развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

«Уже есть видение. Мы трижды встречались с руководством Всемирного банка, с экспертами, понимаем куда двигаться. Это не просто документ, его невозможно сделать за два дня и тем более его невозможно сделать без участия шахтеров», — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский во время совещания работников угольной отрасли поручил создать программу трансформации угольных регионов, согласно которой «ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу».

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