Новый вице-премьер Шмыгаль займется трансформацией угольных регионов

Президент Владимир Зеленский во время совещания работников угольной отрасли поручил правительству создать координационный центр трансформации угольных регионов.



Возглавить такой координационный центр должен вице-премьер и глава министерства развития громад и территорий Денис Шмыгаль.



«Правительство должно создать Координационный центр трансформации угольной промышленности во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Обязательно включить в состав представителей угольных предприятий, местной власти, глав ОГА соответствующих областей. Проблемы дальнейшего развития отрасли необходимо решить систематически», — подчеркнул президент.



Также он поручил министерству развития громад и территорий разработать национальную программу справедливой трансформации угольных регионов. «Ее главный принцип: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу — безопасную и с достойной зарплатой», — сказал Зеленский.



Он добавил, что программа должна решить вопрос доступа к образованию детей шахтеров путем создания стипендиального фонда.

4 февраля Денис Шмыгаль стал главой министерства развития громад и территорий, а также профильным вице-премьером.