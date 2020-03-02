ВОЗ усомнилась в эффективности измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

Измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавиурса является затратной и не вполне эффективной мерой. Это следует из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о международных поездках в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.



«Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы», — отмечается в рекомендациях ВОЗ. Там добавили, что такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного.



Более эффективным в ВОЗ считают дачу рекомендаций путешественникам о том, как можно избежать заражения, а также собирать декларации о состоянии здоровья на въезде в страну с контактными данными пассажиров, чтобы должным образом оценить риски и отследить их возможные контакты.

В Украине пограничники на пунктах пропуска меряют температуру у въезжающих в страну людей, чтобы не допустить распространение коронавируса. В частности, температурный скрининг проводится на всех КПВВ Донбасса.