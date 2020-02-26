На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса

Фото: Донецкий пограничный отряд ГПСУ

Украинские пограничники начали мерить температуру у пересекающих пункты пропуска на линии соприкосновения на востоке Украины, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Валерия Карпиленко.



«Проводится скрининг температуры лиц, которые направляются на въезд с временно оккупированной территории в контролируемую территорию Украины... Обязательная температурная проверка проводится на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, в частности подчиненных Донецкому пограничному отряду КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово"», — рассказала она.



Карпиленко добавила, что были усилены меры контроля въезда/выезда, пограничники интересуются самочувствием пересекающих линию соприкосновения.



«Проверка много времени не занимает, проблем с пропуском не возникает», — подчеркнула пресс-секретарь Донецкого погранотряда.



Карпиленко пояснила, что пограничники предпримут, если зафиксируют высокую температуру у пересекающего пункт пропуска. «На каждом КПВВ есть медики. В случае необходимости вызовут их и медицинскую помощь из ближайшего населенного пункта. Человека проверят, в случае подозрение на заболевание коронавирусом — его перевезут в медучреждение на обсервацию», — сказала она.

Фото: Донецкий пограничный отряд ГПСУ

В Украине на данный момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-19.



26 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждались меры по недопущению проникновения коронавируса.