Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса

Обновлено
27 февраля 2020, 13:55

На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса

Фото: Донецкий пограничный отряд ГПСУ Фото: Донецкий пограничный отряд ГПСУ

Украинские пограничники начали мерить температуру у пересекающих пункты пропуска на линии соприкосновения на востоке Украины, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Валерия Карпиленко.

«Проводится скрининг температуры лиц, которые направляются на въезд с временно оккупированной территории в контролируемую территорию Украины... Обязательная температурная проверка проводится на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, в частности подчиненных Донецкому пограничному отряду КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово"», — рассказала она.

Карпиленко добавила, что были усилены меры контроля въезда/выезда, пограничники интересуются самочувствием пересекающих линию соприкосновения.

«Проверка много времени не занимает, проблем с пропуском не возникает», — подчеркнула пресс-секретарь Донецкого погранотряда.

Карпиленко пояснила, что пограничники предпримут, если зафиксируют высокую температуру у пересекающего пункт пропуска. «На каждом КПВВ есть медики. В случае необходимости вызовут их и медицинскую помощь из ближайшего населенного пункта. Человека проверят, в случае подозрение на заболевание коронавирусом — его перевезут в медучреждение на обсервацию», — сказала она.

Фото: Донецкий пограничный отряд ГПСУ

В Украине на данный момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-19.

26 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждались меры по недопущению проникновения коронавируса.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
Ситуация на КПВВ коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:34
«ЛНР»: На берегу Северского Донца из-за подрыва на мине погиб мужчина
15:42
В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая
13:55
На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса
11:52
«ДНР» увидела нарушения в организации питания в школах Макеевки
10:47
Красный Крест направил 175 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольный Донбасс
09:05
Сайт «ЛНР» удалил новость о предложении Пасечника отменить комендантский час
08:12
На Донбассе погиб украинский военный, еще двое пострадали
23:41
Заявления Суркова и новый арест в Луганске. Главное за день
17:09
В Донецке обнаружили пьяных водителей маршруток. И с купленными правами
12:36
«ЛНР» посадила в тюрьму на 12 лет работника луганского вуза за «сотрудничество с СБУ»
10:22
В Донецке один человек погиб и четверо пострадали после столкновения ВАЗа с автобусом
23:33
Проблемы с медиа «ДНР» и российские паспорта у жителей Донецка. Главное за день
14:27
Беспилотник ОБСЕ трижды глушили над неподконтрольной Луганщиной
12:37
«ДНР» отказалась от бумажной версии газеты
09:14
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке
все новости
18:35
Медучреждения Донетчины готовят к борьбе с коронавирусом
17:34
«ЛНР»: На берегу Северского Донца из-за подрыва на мине погиб мужчина
17:01
Мариуполец избил двоих полицейских из-за админпротокола
16:31
Волкер: Я не верю, что Москва готова завершить войну в Украине
15:56
Суд перенес заседание по делу Штепы на 23 марта
15:42
В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая
15:41
Власти Луганщины рассказали, как борются с угрозой коронавируса
14:34
Обстрел Попасной квалифицировали как нарушение обычаев ведения войны
13:55
На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса
13:23
«Голос» представил свой план деоккупации Крыма и Донбасса
12:29
Суд закрыл уголовные дела против экс-депутатов от «Оппоблока» Вилкула и Колесникова
12:15
ГБР открыло дело о возможном давлении Байдена на Шокина
11:52
«ДНР» увидела нарушения в организации питания в школах Макеевки
11:17
Кулеба: Украина может вступить в НАТО, несмотря на оккупацию
11:05
Украинку будут судить за попытку незаконно оформить россиянину паспорт Украины
все новости
ВИДЕО
Что смотрит прифронтовой Донбасс после кодирования украинского спутника ►
26 февраля, 17:49
Жизнь в поселке, куда прилетают снаряды. «Поколение Донбасс» ►
26 февраля, 17:14
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция