В Донецкой области нет лаборатории для выявления коронавируса

В Донецкой области отсутствует лаборатория с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник, передают «Українські Новини».



По его данным, в Донецкой области была только одна лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она осталась в неподконтрольном Украине Донецке.



Колесник сообщил, что на подконтрольной территории есть лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.



«Для того, чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен», — сказал он.



Сейчас в случае необходимости пробы с подозрением на коронавирус будут отправляться в лабораторию в Киев.