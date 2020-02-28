В «ДНР» заявили, что расследуют случаи заболевания, которые похожи на коронавирус

На подконтрольной группировке «ДНР» территории расследуются случаи заболеваний, которые по симптомам похожи на коронавирус. Об этом заявила специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний «санитарно-эпидемиологической службы ДНР» Татьяна Филиппова.



«Мы отслеживаем ситуацию с коронавирусом, у нас ведется ежедневный учет заболеваемости, которая симптоматически сходна с коронавирусной инфекцией. Такие случаи заболевания расследуются, чтобы исключить возможный ввоз этой инфекции на территорию республики», — сказала она в комментарии «министерства информации ДНР».



Филиппова подчеркнула, что в случае подозрения на это заболевание, «есть все условия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции коронавируса».



«Для выявления любого вируса необходимы диагностические тест-системы, которые имеются в любой вирусологической лаборатории. Они оснащены всем необходимым», — добавила она.



При этом ранее в «ДНР» заявляли, что у них нет лаборатории для выявления нового коронавируса и они будут обращаться за помощью в Россию.

26 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждались меры по недопущению проникновения коронавируса.



Украинские пограничники начали мерить температуру у пересекающих КПВВ на Донбассе.