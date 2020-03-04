В «Слуге народа» обещают, что новый премьер сделает акцент на экономике

Вице-премьер — министр по развитию громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, кандидатура которого будет предложена на должность премьер-министра Украины, сделает больший акцент на экономике. Об этом заявила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.



«Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление», — приводит ее слова «Интерфакс-Украина».



По словам Кравчук, Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции. «У нас есть такие хорошие ощущения от его назначения», — подчеркнула она.



Она также выразила уверенность, что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и для голосования за новый Кабмин. «За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений. Сейчас часть людей не были на фракции, связываемся с депутатами, которые не были на заседании, и мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство "Слуги народа" сможет дать», — подытожила Кравчук.

Вчера вечером состоялось заседание фракции «Слуга народа» при участии президента Владимира Зеленского. Он предложил депутатам кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра. Также ожидаются другие кадровые перестановки в правительстве.