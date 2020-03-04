В Офисе генпрокурора рассказали о неэффективном расследовании небоевых потерь ВСУ

Офис Генерального прокурора внедряет новые меры для эффективного расследования фактов небоевых потерь военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Так, в военной прокуратуре объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием, который будет заниматься расследованием фактов небоевых потерь военнослужащих.



Такое решение приняло руководство Офиса, в том числе после встреч с членами семей военнослужащих, погибших в небоевой обстановке. Подчеркивается, что генпрокурор Руслан Рябошапка уже отправил в военную прокуратуру объединенных сил группу опытных военнослужащих военных прокуратур для усиления эффективности работы.



Отмечается, что из-за неэффективности расследования в некоторых производствах этой категории изменен орган досудебного расследования, а дальнейшее следствие поручено следователям территориальных управлений Государственного бюро расследований.



«Отдельные производства восстановлены, а преждевременно принятые следователями решения в них отменены», — подчеркнули в Офисе генпрокурора.



Кроме того, изменены группы прокуроров в таких производствах — в их состав отныне будут включены работники созданного отдела процессуального руководства досудебным расследованием.