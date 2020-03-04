Завтра Рада может уволить генпрокурора Рябошапку

В Верховной Раде депутаты от «Слуги народа» собирают подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом заявил ;журналистам первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в кулуарах парламента.



Для проведения такого заседания необходимо 150 подписей. «Уже было около 70 подписей. Думаю, большие шансы есть», — сказал Корниенко.



Он отметил, что заседание может состояться, 5 марта, в 18:30.



Также Корниенко напомнил, что за отставку Рябошапки в Раде собрано 227 подписей.



Сам Рябошапка не видит оснований для отставки. «Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное — это политические провокации», — заявил генпрокурор в интервью «Главкому».